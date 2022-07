Adotta un cane e hai uno sconto sulle tasse. l’iniziativa a Giarre contro il randagismo (Di lunedì 11 luglio 2022) Adottare un cane è un gesto altruistico che fa del bene non solo all’animale ma anche al padrone. Sì perché a Giarre, un piccolo comune in provincia di Catania, chi sceglie di dare una casa e una famiglia al cagnolino avrà una riduzione del 30% sulla Tari. Il consiglio cittadino ha recentemente approvato questa misura per combattere il randagismo e premiare chi prenderà in affido o in adozione un amico a quattro zampe ospite di un rifugio autorizzato. La nuova misura per promuovere le adozioni e abbattere le spese Si ‘acquista’ un amico e si spende meno. È questa la geniale idea alla base della nuova misura Adottata dal comune catanese, per porre anche un freno in questo periodo estivo il crudele fenomeno dell’abbandono. che permetterà all’amministrazione stessa di abbattere i costi di mantenimento ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 11 luglio 2022)re unè un gesto altruistico che fa del bene non solo all’animale ma anche al padrone. Sì perché a, un piccolo comune in provincia di Catania, chi sceglie di dare una casa e una famiglia al cagnolino avrà una riduzione del 30% sulla Tari. Il consiglio cittadino ha recentemente approvato questa misura per combattere ile premiare chi prenderà in affido o in adozione un amico a quattro zampe ospite di un rifugio autorizzato. La nuova misura per promuovere le adozioni e abbattere le spese Si ‘acquista’ un amico e si spende meno. È questa la geniale idea alla base della nuova misurata dal comune catanese, per porre anche un freno in questo periodo estivo il crudele fenomeno dell’abbandono. che permetterà all’amministrazione stessa di abbattere i costi di mantenimento ...

Pubblicità

ladytrisha2 : RT @zampe_d: RICEVO E CONDIVIDO ?????? info a: 3279468836 / 3664382130 / 3282256879 ?? ?? ???????? NON VOLTIAMOCI DALL'ALTRA PARTE AIUTIAMO CHI… - Achille03415924 : RT @petbooking: PET&found - Dolcino, occhi tristissimi, adotta un cane anziano - Ubyjordy62 : RT @zampe_d: RICEVO E CONDIVIDO ?? info dal numero: 3934317202 ?????? non voltiamoci dall'altra parte AIUTIAMO CHI AIUTA #Repost #ad… - gpalmero3 : RT @zampe_d: RICEVO E CONDIVIDO ?? info dal numero: 3332148801 ?????? non voltiamoci dall'altra parte AIUTIAMO CHI AIUTA #Repost #ad… - Mortisia17 : RT @zampe_d: RICEVO E CONDIVIDO ?????? info a: 3920340559 ?? ?? ???????? NON VOLTIAMOCI DALL'ALTRA PARTE AIUTIAMO CHI AIUTA @zampa_qua #adotta #… -