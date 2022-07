Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2022 ore 13:30 (Di domenica 10 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 10 LUGLIO 2022 ORE 13.20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA COLOMBO SI STA IN CODA ALTEZZA CASAL PALOCCO PER INCIDENTE DIREZIONE OSTIA CODE SU VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA A LARIANO SULLA VIA ARIANA SI STA IN CODA A CAUSA ID INCIDENTE TRA VIA SANDRO PERTINI E VIA DEL MACCHIONE NELLE DUE DIREZIONI TRASPORTO FERROVIARIO A CAUSA DI UN INCENDIO RESTA SOSPESO IL SERVIZIO DELLA LINEA FERROVIARIA Roma SAN PIETRO – VIGNA CLARA.ATTIV I BUS SOSTITUTIVI TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI, SULLA LINEA DELLA METRO A DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ SOLO NELLE ORE SERALI DALLE ORE 21 ATTIVI BUS AL POSTO DEI TRENI LUNGO L’INTERO PERCORSO BATTISTINI-ANAGNINA. IL ... Leggi su romadailynews (Di domenica 10 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 10 LUGLIOORE 13.20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULLA COLOMBO SI STA IN CODA ALTEZZA CASAL PALOCCO PER INCIDENTE DIREZIONE OSTIA CODE SU VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA A LARIANO SULLA VIA ARIANA SI STA IN CODA A CAUSA ID INCIDENTE TRA VIA SANDRO PERTINI E VIA DEL MACCHIONE NELLE DUE DIREZIONI TRASPORTO FERROVIARIO A CAUSA DI UN INCENDIO RESTA SOSPESO IL SERVIZIO DELLA LINEA FERROVIARIASAN PIETRO – VIGNA CLARA.ATTIV I BUS SOSTITUTIVI TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI, SULLA LINEA DELLA METRO A DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ SOLO NELLE ORE SERALI DALLE ORE 21 ATTIVI BUS AL POSTO DEI TRENI LUNGO L’INTERO PERCORSO BATTISTINI-ANAGNINA. IL ...

