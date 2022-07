Ultime Notizie – Brescia | auto investe e uccide 15enne | ferito un amico

(Di domenica 10 luglio 2022) Unè stato travolto e ucciso da un’, la scorsa notte, a Urago d’Oglio comune in provincia di. Secondo una prima ricostruzione, sul caso indagano i carabinieri di Chiari, il ragazzo stava tornando a casa a piedi insieme a un, anche lui investito ma salvo e solo con un braccio rotto, dopo aver partecipato alla notte bianca organizzata dal Comune. Al volante dell’un giovane di 23 anni che avrebbe ridi aver notato i due all’ultimo momento senza riuscire a schivarli. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - junews24com : Dybala Napoli, Giuntoli sta bluffando! Ecco il vero piano dei partenopei - - xxEgo : RT @RobbyDreamer: ULTIME NOTIZIE Emerge un filmato che si dice riguardi il presidente Rajapakse in fuga dallo Sri Lanka a bordo di una nav… -

Una donna di 91 anni è stata trovata morta e la sorella, di 87 anni, ferita, in un appartamento nella zona orientale di Salerno, in via San Leonardo. Sul posto si era recata la Polizia dopo la ...Lesulla guerra in Ucraina, in diretta C'è però un ulteriore motivo dietro il nervosismo di queste ore del presidente ucraino: il sospetto che il governo di Berlino si prepari a ...Arriva un avviso davvero particolare che mette tutti sugli attenti: le ferie meritate degli italiani ora rischiano di diventare un problema ...Previsioni meteo per il 10/07/2022, Cesena. Giornata caratterizzata da ampio soleggiamento e caldo, temperature comprese tra 15 e 31°C ...