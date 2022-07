Ucraina ultime notizie. Francia: Prepararsi a taglio totale del gas russo (Di domenica 10 luglio 2022) Per il ministro francese delle Finanze Le Maire Il taglio totale della fornitura di gas russo è l’opzione più probabile, bisogna “Prepararsi”. È salito ad almeno 15 il bilancio delle vittime provocate da un attacco delle forze russe a Chasiv Yar (Donetsk). L’intelligence britannica segnala che fra gli obiettivi di Mosca vi è il controllo della strada E40 che collega Donetsk a Kharkiv. Per Kiev oggi ci sono stati più di 100 militari russi uccisi, circa 200 feriti, la metà dei quali è grave. Leggi su ilsole24ore (Di domenica 10 luglio 2022) Per il ministro francese delle Finanze Le Maire Ildella fornitura di gasè l’opzione più probabile, bisogna “”. È salito ad almeno 15 il bilancio delle vittime provocate da un attacco delle forze russe a Chasiv Yar (Donetsk). L’intelligence britannica segnala che fra gli obiettivi di Mosca vi è il controllo della strada E40 che collega Donetsk a Kharkiv. Per Kiev oggi ci sono stati più di 100 militari russi uccisi, circa 200 feriti, la metà dei quali è grave.

