Tuttosport – poker nel 9-0 al Primiero

(Di domenica 10 luglio 2022) 2022-07-09 22:26:02 Flash news da: MEZZANO – Prima amichevole ufficiale per il Verona che si è imposto 9-0 sui locali del. In luce Piccoli che ha firmato quattro reti (tre nel primo tempo, una ad inizio ripresa). A portare a 4 le marcature della prima frazione ci ha pensato Faraoni alla mezzora. Nella ripresa, oltre al quarto gol di Piccoli, a segno Sulemana, con una doppietta, poi Ceccherini e Djuric. Così in campo il Verona: Berardi (1? st Chiesa), Rüegg, Amione (1? st Ceccherini), Faraoni (1? st Terracciano), Lazovic (1? st Retsos), Tameze (1? st Ilic), Cetin (‘ st Dawidowicz ; 11? st Bragantini), Piccoli, Günter (1? st Magnani), Sulemana, Bragantini (1’ st Djuric). Cioffi: “Ritengo fondamentale la tenuta mentale” “Sono soddisfatto dalla partita ma soprattutto dall’atteggiamento dei ragazzi, che ritengo sia la cosa più ...

Pubblicità

Luxgraph : Verona, brilla Piccoli: poker nel 9-0 al Primiero - Luxgraph : Europei femminili, Danimarca ko con la Germania. Poker della Spagna - CalcioOggi : Calciomercato serie C, Virtus Verona: poker di colpi dai dilettanti - Tuttosport - Luxgraph : Calciomercato serie C, Virtus Verona: poker di colpi dai dilettanti -

Tuttosport

Calciomercato Juventus, quattro colpi per il dopo de Ligt Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene © LaPresseSecondo quanto riportato da '', la dirigenza della Juventus pensa a quattro colpi ...C'è ancora tempo per ilmagiaro, che arriva al 91' grazie a Gazdag : notte fonda per l'Inghilterra (che chiude anche in 10 per l' espulsione di Stones ), ora ultima in classifica e a rischio ... Verona, brilla Piccoli: poker nel 9-0 al Primiero Di Sergeev, Malcom, Wendel e Cassierra le reti che hanno permesso alla formazione di Semak di vincere il trofeo per la settima volta, la terza consecutiva. Eguagliato il CSKA Mosca ...MEZZANO - Prima amichevole ufficiale per il Verona che si è imposto 9-0 sui locali del Primiero. In luce Piccoli che ha firmato quattro reti (tre nel primo tempo, una ad inizio ripresa). A portare a 4 ...