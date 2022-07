Patuanelli non esclude che il M5S possa abbandonare l’Aula durante il voto di fiducia al Senato sul dl Aiuti (Di domenica 10 luglio 2022) “Ma no, a parte che il Papeete di Salvini è stata una crisi immotivata. Noi abbiamo posto dei temi centrali per il Paese a cui Draghi deve rispondere. Francamente non credo che questo si possa definire un Papeete”: così il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli a Repubblica sulla possibilità che il Movimento 5 Stelle si sfili dalla maggioranza. “Io sono ottimista – dice il capodelegazione grillino al governo – e mi auguro che le risposte arrivino. Ma per il bene dell’Italia, non perché bisogna accontentare i 5 Stelle”. A una specifica domanda sulla possibilità che i parlamentari M5S escano dall’Aula al momento del voto di fiducia sul dl Aiuti al Senato “per non votare sì ma neanche no” Patuanelli ha risposto: “Vediamo. Non lo escludo, non lo ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) “Ma no, a parte che il Papeete di Salvini è stata una crisi immotivata. Noi abbiamo posto dei temi centrali per il Paese a cui Draghi deve rispondere. Francamente non credo che questo sidefinire un Papeete”: così il ministro dell’Agricoltura Stefanoa Repubblica sulla possibilità che il Movimento 5 Stelle si sfili dalla maggioranza. “Io sono ottimista – dice il capodelegazione grillino al governo – e mi auguro che le risposte arrivino. Ma per il bene dell’Italia, non perché bisogna accontentare i 5 Stelle”. A una specifica domanda sulla possibilità che i parlamentari M5S escano dalal momento deldisul dlal“per non votare sì ma neanche no”ha risposto: “Vediamo. Non lo escludo, non lo ...

