Pattinaggio velocità, World Games 2022: Giuseppe Bramante si tinge di bronzo nell’Eliminazione 10000 metri (Di domenica 10 luglio 2022) Una nuova medaglia per l’Italia nei World Games di scena a Birmingham, in Alabama (Stati Uniti). Il Pattinaggio velocità su pista continua a regalare podi e soddisfazione alla selezione del Bel Paese. Dopo i riscontri ragguardevoli di Duccio Marsili, è stato Giuseppe Bramante a distinguersi quest’oggi. L’azzurro, impegnato nell’Eliminazione 10000 metri uomini, ha ottenuto il bronzo, terminando alle spalle del belga Bart Swings, campione olimpico nello speed skating ai Giochi Invernali di Pechino nella mass start, e del colombiano Daniel Zapata Martinez. Pattinaggio velocità, World Games 2022: Duccio Marsili, bis d’oro nei 1000 ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) Una nuova medaglia per l’Italia neidi scena a Birmingham, in Alabama (Stati Uniti). Ilsu pista continua a regalare podi e soddisfazione alla selezione del Bel Paese. Dopo i riscontri ragguardevoli di Duccio Marsili, è statoa distinguersi quest’oggi. L’azzurro, impegnatouomini, ha ottenuto il, terminando alle spalle del belga Bart Swings, campione olimpico nello speed skating ai Giochi Invernali di Pechino nella mass start, e del colombiano Daniel Zapata Martinez.: Duccio Marsili, bis d’oro nei 1000 ...

