Molina Juve | intesa raggiunta con il giocatore Ora si tratta anche con l’Udinese

(Di domenica 10 luglio 2022): trovato l’accordo con l’esterno argentino per il trasferimento in bianconero. Ora si lavora conLanon vuole fermarsi agli acquisti di Pogba e Di Maria. Nel mirino del club bianconero c’èl’esterno Nahuel. Come riportato dal Corriere dello Sport, con l’argentino c’è già l’sulla base di un contratto di 4 anni a 2,5 milioni a stagione. Manca l’accordo con, che continua a chiedere 30 milioni di euro. La Vecchia Signora, viste le alte cifre in ballo, studia l’inserimento di contropartite nell’affare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

cmdotcom : Aspettando #Cambiaso, la #Juve fa sul serio per #Molina: la trattativa entra nel vivo - Gazzetta_it : Juve, la cessione di De Ligt può riaprire la pista #Molina: ecco perché - fanyrizkii : RT @OldJuventinoII: Juve 22/23 ???? • Tek •Molina/Bonucci/Koulibaly/Cambiaso • Locatelli… - yazanmayyaseh1 : RT @OldJuventinoII: Juve 22/23 ???? • Tek •Molina/Bonucci/Koulibaly/Cambiaso • Locatelli… - FrammentiBN : Il BiancoNero: -

: trovato l'accordo con l'esterno argentino per il trasferimento in bianconero. Ora si lavora con l'Udinese Lanon vuole fermarsi agli acquisti di Pogba e Di Maria. Nel mirino del club ......il Panita Juan Cuadrado o qualora il colombiano dovesse lasciare Torino dell'argentino, ... Ma anche un veicolo per fare volare il marchiofuori dal campo . Pogba non solo è consapevole di ...Intesa di massima tra la Juventus e Nahuel Molina: ora serve il sì dell'Udinese, chi fa spazio all'argentino in uscitaBlog Calciomercato.com: Paul Pogba - Il Polpo. Un grande bianconero che ritorna a casa Juve e che, come la maggior parte delle situazioni in bianconero, sta dividendo la nostra ...