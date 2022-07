Milano, si tuffa nel canale: 13enne morto in ospedale (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ morto ieri sera intorno alle 21 il ragazzo italiano di 13 anni che ieri pomeriggio si era tuffato nel canale Villoresi a Milano. Il giovane trascinato dalle correnti era arrivato a una chiusa e lì era stato tirato fuori da alcune persone. In gravi condizioni, è stato quindi trasportato con l’elisoccorso in ospedale, dove è poi deceduto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ieri sera intorno alle 21 il ragazzo italiano di 13 anni che ieri pomeriggio si erato nelVilloresi a. Il giovane trascinato dalle correnti era arrivato a una chiusa e lì era stato tirato fuori da alcune persone. In gravi condizioni, è stato quindi trasportato con l’elisoccorso in, dove è poi deceduto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

