Mattia Santori: «Fumo erba e la coltivo». Polemiche da Fdi: «Inadeguato al suo ruolo istituzionale» (Di domenica 10 luglio 2022) Il leader delle sardine Mattia Santori è finito di nuovo al centro delle Polemiche. A far discutere, una sua dichiarazione riguardo la cannabis riportata oggi dal quotidiano La Repubblica. «Non solo la consumo, dall’età di 18 anni, ma la produco per uso personale», ha ammesso il consigliere comunale Pd a Bologna con delega al Turismo. Tre piantine che crescono sotto le lampade di casa sua, che gli avrebbero fruttato 60 grammi d’erba e gli attacchi furiosi dei deputati di FdI. L’opposizione invoca le «autorità competenti» «Come Fratelli d’Italia siamo sconcertati dalla sfacciataggine con la quale Mattia Santori abbia candidamente ammesso di farsi le canne dall’età di 18 anni, di consumare abitualmente cannabis e addirittura di coltivare marijuana», ha dichiarato il deputato ... Leggi su open.online (Di domenica 10 luglio 2022) Il leader delle sardineè finito di nuovo al centro delle. A far discutere, una sua dichiarazione riguardo la cannabis riportata oggi dal quotidiano La Repubblica. «Non solo la consumo, dall’età di 18 anni, ma la produco per uso personale», ha ammesso il consigliere comunale Pd a Bologna con delega al Turismo. Tre piantine che crescono sotto le lampade di casa sua, che gli avrebbero fruttato 60 grammi d’e gli attacchi furiosi dei deputati di FdI. L’opposizione invoca le «autorità competenti» «Come Fratelli d’Italia siamo sconcertati dalla sfacciataggine con la qualeabbia candidamente ammesso di farsi le canne dall’età di 18 anni, di consumare abitualmente cannabis e addirittura di coltivare marijuana», ha dichiarato il deputato ...

Pubblicità

repubblica : Mattia Santori e la cannabis: 'La coltivo, la consumo e non alimento la criminalità' [di Ilaria Venturi] - Agenzia_Ansa : Coltiva tre piantine di cannabis in casa. E' quanto afferma Mattia Santori, fondatore del movimento delle Sardine,… - repubblica : Mattia Santori e la cannabis in casa: 'La coltivo, la consumo e cosi' non alimento la criminalita'' - StinixM : RT @Agenzia_Ansa: Coltiva tre piantine di cannabis in casa. E' quanto afferma Mattia Santori, fondatore del movimento delle Sardine, promot… - danielamarch8 : RT @Agenzia_Ansa: Coltiva tre piantine di cannabis in casa. E' quanto afferma Mattia Santori, fondatore del movimento delle Sardine, promot… -