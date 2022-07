Maneskin, l'assessore Onorato: 'Roma vi ringrazia perché state portando alto il nome della nostra città nel mondo' (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo il grande successo dei Maneskin al Circo Massimo, Alessandro Onorato, assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport del comune di Roma ha così ringraziato la band Romana per il concerto di sabato ... Leggi su leggo (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo il grande successo deial Circo Massimo, Alessandroal Turismo, Grandi Eventi e Sport del comune diha cosìto la bandna per il concerto di sabato ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #maneskin, l'assessore #onorato: «Roma vi ringrazia perché state portando alto il nome della nostra città nel mondo» https://t… - leggoit : #maneskin, l'assessore #onorato: «Roma vi ringrazia perché state portando alto il nome della nostra città nel mondo» - massimo_silveri : RT @ilmessaggeroit: #Maneskin al Circo Massimo, stasera in 70mila: alcol vietato, preoccupa il boom di contagi. L'assessore D'Amato: «Prude… - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: #Maneskin al Circo Massimo, stasera in 70mila: alcol vietato, preoccupa il boom di contagi. L'assessore D'Amato: «Prude… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #Maneskin al Circo Massimo, stasera in 70mila: alcol vietato, preoccupa il boom di contagi. L'assessore D'Amato: «Prude… -