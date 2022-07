(Di domenica 10 luglio 2022) Vacanza , come dice la sua etimologia, significa " aver tempo libero per dedicarsi a…", a noi stessi, agli altri, ai. Leggere è un altro modo di coltivare amicizie e vecchie conoscenze e di ...

Gazzetta del Sud

... significa " aver tempo libero per dedicarsi a", a noi stessi, agli altri, ai. Leggere è un ... metafora cara a Misticò, che ha paura di scottarsi, bruciail sole di San Telesforo Jonico ...Ho sperimentato innumerevolidi testo, laboratori e casi di studio, e frequentemente ho ... Centinaia di anni fa, l'accusa di stregoneria e la relativa "confessione"tortura erano prove ... Libri sotto l'ombrellone. Il colore dell’estate Giallo! A tu per tu col giovane scrittore vincitore del Premio Strega. «Vivere in una terra di nessuno comporta infiniti problemi, ma può essere l'inizio di una ricerca interiore e spirituale» ...In questa puntata di Contemporaneamente, il podcast pensato per Artribune a cura di Mariantonietta Firmani, c’è l’intervista all'antropologo e alla biostatistica con sede a Huston.