Incendio Roma, aperta un'indagine | Gualtieri: "Alcuni roghi dolosi, è accertato" (Di domenica 10 luglio 2022) commenta 'Se il movente è di stampo mafioso non possiamo dirlo. Il tema è che in quasi tutti gli incendi c'è di mezzo la filiera dei rifiuti'. Così l'assessore all'Ambiente e ai rifiuti di Roma ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 10 luglio 2022) commenta 'Se il movente è di stampo mafioso non possiamo dirlo. Il tema è che in quasi tutti gli incendi c'è di mezzo la filiera dei rifiuti'. Così l'assessore all'Ambiente e ai rifiuti di...

vigilidelfuoco : ?? #Roma, #incendio zona Centocelle: proseguono le operazioni di spegnimento, 100 #vigilidelfuoco al lavoro con 50 m… - vigilidelfuoco : #Roma, le impressionanti immagini dell’#incendio di ieri sera a #Centocelle. Realizzate con i droni dei… - Agenzia_Ansa : Un vasto incendio è divampato questo pomeriggio a Roma nella zona di via Casilina. La densa nube di fumo è visibile… - marinellapastor : RT @Resistenza1967: Terzo maxi incendio devastante consecutivo a Roma, non a Firenze, Napoli, Milano, Palermo, a ROMA (sempre lì). Io non h… - onravenwings : RT @partigianovegan: Maxi incendio a #centocelle #Roma ...Uniche vittime le decine di cani da guardia presenti all'interno di capannoni e c… -