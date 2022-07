F1, Esteban Ocon: “Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, non potevamo fare di meglio” (Di domenica 10 luglio 2022) Risultato più che positivo quello conquistato da Esteban Ocon al Gran Premio d’Austria 2022 di Formula 1: il pilota francese della Alpine è riuscito ad agguantare la top 5 con l’ultimo posto utile (per l’appunto, il quinto), potendo obiettivamente poco contro Ferrari, Red Bull e Mercedes. Sin dal venerdì Ocon aveva dimostrato di avere il passo giusto per raggiungere un simile risultato, che difatti può essere ritenuto all’altezza delle aspettative che si erano create. Nessun problema alla vettura, strategia giusta, ottima gestione delle gomme e il quinto posto è presto detto (visti, però, anche i ritiri di Carlos Sainz e Sergio Perez). Di seguito, le dichiarazioni di Ocon alla stampa a caldo al termine della gara di oggi al Red Bull Ring: “Abbiamo lottato un po’ con ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) Risultato più che positivo quello conquistato daal Gran Premio d’Austria 2022 di Formula 1: il pilota francese della Alpine è riuscito ad agguantare la top 5 con l’ultimo posto utile (per l’appunto, il quinto), potendo obiettivamente poco contro Ferrari, Red Bull e Mercedes. Sin dal venerdìavevadi avere il passo giusto per raggiungere un simile risultato, che difatti può essere ritenuto all’altezza delle aspettative che si erano create. Nessun problema alla vettura, strategia giusta, ottima gestione delle gomme e il quinto posto è presto detto (visti, però, anche i ritiri di Carlos Sainz e Sergio Perez). Di seguito, le dichiarazioni dialla stampa a caldo al termine della gara di oggi al Red Bull Ring: “lottato un po’ con ...

Pubblicità

Giorgiovsb : RT @automotorinews: ??? #F1, IMPRESA di #Leclerc che vince nonostante problemi al cambio e ai freni nel finale. Secondo uno stoico #Verstapp… - CarrerACarrera_ : 4º George Russell 5º Esteban Ocon 6º Mick Schumacher 7º Lando Norris 8º Kevin Magnusen 9º Daniel Ricciardo 10º Fernando Alonso - automotorinews : ??? #F1, IMPRESA di #Leclerc che vince nonostante problemi al cambio e ai freni nel finale. Secondo uno stoico… - Gianludale27 : Pit stop per Ocon, Ricciardo e Vettel (spinto anche dal contatto con Gasly). Per Esteban hard nuova, così come per… - hugmebutch : 'Grande gara di Esteban Ocon' Eccola la gufata. Adesso il ritiro è d'obbligo in pratica. #AustrianGP -