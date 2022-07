Esiste ancora la politica? (Di domenica 10 luglio 2022) Riceviamo e pubblichiamo la nota inviata da Biagio Cigno, presidente dell’associazione antiracket e antiusura “Liberi di Lavorare” C’erano una volta i Partiti Politici, governati da uno statuto e regolamento, fondati su valori ed ideali propri. Nell’ultimo ventennio abbiamo visto il liquefarsi di questi soggetti e l’affermarsi di movimenti non riconducibili a regole interne, tranne il PD, ma all’affermarsi di personalismi per cui i partiti si raffigurano con i loro leader promotori: Meloni, Salvini, Berlusconi ed altri. Contano non le regole ma l’appartenenza. Alberto Arcidiacono ufficializza: “Sarò ricandidato sindaco per la prossima legislatura” Il leggere sulla stampa locale, a tre anni dalla sua elezione, che il Sindaco Albero Arcidiacono intende ricandidarsi tra due anni alle prossime consultazioni, mi sembra, da questi, legittimo e quantomeno doveroso. Mi sorprende invece ... Leggi su filodirettomonreale (Di domenica 10 luglio 2022) Riceviamo e pubblichiamo la nota inviata da Biagio Cigno, presidente dell’associazione antiracket e antiusura “Liberi di Lavorare” C’erano una volta i Partiti Politici, governati da uno statuto e regolamento, fondati su valori ed ideali propri. Nell’ultimo ventennio abbiamo visto il liquefarsi di questi soggetti e l’affermarsi di movimenti non riconducibili a regole interne, tranne il PD, ma all’affermarsi di personalismi per cui i partiti si raffigurano con i loro leader promotori: Meloni, Salvini, Berlusconi ed altri. Contano non le regole ma l’appartenenza. Alberto Arcidiacono ufficializza: “Sarò ricandidato sindaco per la prossima legislatura” Il leggere sulla stampa locale, a tre anni dalla sua elezione, che il Sindaco Albero Arcidiacono intende ricandidarsi tra due anni alle prossime consultazioni, mi sembra, da questi, legittimo e quantomeno doveroso. Mi sorprende invece ...

