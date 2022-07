Emanuele Vaccarini | Sonia Bruganelli scrive sui social un messaggio per lui

Pubblicità

pier_vigne : Emanuele Vaccarini, morto improvvisamente il gladiatore di 'Avanti un altro': aveva 44 anni - GtMatch46 : Ciao Emanuele. R.I.P - EmyRoyaleagle : RT @lvogruppo: Morte improvvisa per Emanuele Vaccarini 44 anni, il gladiatore di “Avanti un altro” - 38grammi : - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Avanti un altro, morto il 'gladiatore' Emanuele Vaccarini #avantiunaltro -

Ha sconvolto e lasciato senza parole tutti l' improvvisa e prematura morte di, conosciuto per essere il Gladiatore dello show di Paolo Bonolis nel preserale di Canale5. E moltissimi personaggi del minimondo in queste ore attraverso i loro profili social ...Lutto nel programma Avanti un altro di Paolo Bonolis , è morto improvvisamente, storico volto del quiz show, interpretava il personaggio del Gladiatore . Aveva solo 44 anni. Cosa è successo. La notizia ha colto tutti alla sprovvista, sebbene in uno dei suoi ...Avanti un altro in lutto, morto il Gladiatore: il saluto commosso del cast Ha sconvolto e lasciato senza parole tutti l'improvvisa e prematura morte di ...Lutto nel programma di Paolo Bonolis, è venuto a mancare uno storico volto del quiz show, Emanuele Vaccarini, che interpretava il personaggio del Gladiatore ...