Depositi di munizioni nel mirino | così Kiev colpisce il sistema logisitico russo

(Di domenica 10 luglio 2022) I bersagli principali dei raid ucraini non sono più i veicoli militari russi, né le infrastrutture più comuni, come strade o ferrovie. Da qualche settimana, le forze dihanno messo neldicontrollati dal Cremlino. I nuovi sistemi lanciarazzi a lunga gittata ricevuti dall’Occidente consentono all’esercito ucraino di colpire in InsideOver.

Corriere della Sera

L'Ucraina prende di mira i depositi di munizioni della Russia, minando il suo vantaggio di artiglieria The Kyiv Independent " quotidiano indipendente ucraino Ora che l'Ucraina ha acquisito avanzati ...IL PUNTO MILITARE GIORNO PER GIORNO 8 luglio - La resistenza Ucraina colpisce i depositi di munizioni e complica la logistica russa 7 luglio - Ucraina, l'impatto delle armi occidentali e la "pausa" ... Ucraina, la resistenza colpisce i depositi di munizioni e complica la logistica russa