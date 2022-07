De Laurentiis jr: 'Dybala al Napoli? Le vie del Signore sono infinite...' (Di domenica 10 luglio 2022) La voce dell'innocenza. Edoardo De Laurentiis arriva a Dimaro, nel ritiro del Napoli, e quando un bimbo gli chiede di Dybala, risponde così: "Chi lo sa... Le vie del Signore sono infinite". Un segnale?... Leggi su gazzetta (Di domenica 10 luglio 2022) La voce dell'innocenza. Edoardo Dearriva a Dimaro, nel ritiro del, e quando un bimbo gli chiede di, risponde così: "Chi lo sa... Le vie del". Un segnale?...

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : TMW - Napoli, Edo De Laurentiis non chiude le porte a Dybala: 'Vie del Signore sono infinite' - Goalist_it : Edo #DeLaurentiis parla di #Mertens e #Dybala dal ritiro di Dimaro - Rioda7__ : RT @LeBombeDiVlad: ?ULTIM’ORA #LBDV – #Dybala, De Laurentiis ci prova concretamente Una notizia giunta in redazione che si associa alle in… - GIOVANNIRODA : RT @Gazzetta_it: De Laurentiis jr: 'Dybala al Napoli? Le vie del Signore sono infinite...' #calciomercato - take_to_news : Edoardo De Laurentiis on Dybala at Napoli? “The ways of the Lord are infinite” -