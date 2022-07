Covid, le notizie di oggi. Le Regioni si preparano a quarta dose allargata. LIVE (Di domenica 10 luglio 2022) Le Regioni si preparano alla riapertura degli hub per ripartire con la nuova fase della campagna vaccinale. Atteso nelle prossime 24-48 ore il via libera dell'Ema alla quarta dose per gli over 60. Salgono l'incidenza e il tasso di ospedalizzazione a causa del Covid in tutte le fasce d'età. Nove le Regioni classificate a rischio alto dal monitoraggio del Ministero della Salute Leggi su tg24.sky (Di domenica 10 luglio 2022) Lesialla riapertura degli hub per ripartire con la nuova fase della campagna vaccinale. Atteso nelle prossime 24-48 ore il via libera dell'Ema allaper gli over 60. Salgono l'incidenza e il tasso di ospedalizzazione a causa delin tutte le fasce d'età. Nove leclassificate a rischio alto dal monitoraggio del Ministero della Salute

