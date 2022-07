Calenda | ' Toti è bravo ma no al fritto misto | non stia a cianciare con Mastella e Di Maio'

(Di domenica 10 luglio 2022)mette veti e paletti. Ed è forse giusto che vada da solo alle elezioni. "Questa discussione sul centro non appassiona nessuno e non serve all'Italia. Peraltro un centro che è un...

Pubblicità

Corriere : «Mi fa pena l’Italia prima ancora del governo. Conte ha consegnato un foglio che sembrava la dichiarazione di Miss… - Corriere : Calenda e il centro: «Toti è bravo, ma un fritto misto da Mastella a Di Maio non serve a nessuno» - Barbara22Mar : Calenda fulminante sul 'bipopulismo' sostenuto da Pd e FI. Le prossime elezioni rischiano di diventare 'uno scontro… - GIANGI774 : RT @danieledv79: Calenda va con Toti. Ma non ci doveva andare Renzi e lui ne ha dette di tutti i colori, soprattutto dopo l'appoggio di Ita… - MaxChickpeas : RT @Newsinunclick: #Renzi #calenda #toti di preciso questi #parassiti che lavoro fanno nella vita? -

è un bravo amministratore, Bucci è un bravo amministratore - dice- , sono persone che non hanno niente a che fare con la destra di Fratelli d'Italia o con la Lega caciarona di Salvini.... avremo lanciato quest'area liberal - democratica - afferma. Immagino che lui a quel punto ... Infine, sudice: 'è un bravo amministratore, Bucci è un bravo amministratore, sono persone ...10 Luglio 2022 - 11.28 Calenda mette veti e paletti. Ed è forse giusto che vada da solo alle elezioni. «Questa discussione sul centro non appassiona nessuno e non serve all’Italia. Peraltro un centro ...Il presidente della Liguria e fondatore di Italia al Centro Giovanni Toti chiude la prima convention nazionale del partito: «Mettiamo gli argomenti ...