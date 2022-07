Burioni senza pietà, insulta ragazza per il suo aspetto fisico perché non è d’accordo con lui (Di domenica 10 luglio 2022) Roma, 10 lug – Si sa, ai buoni è concesso tutto. Così capita che Roberto Burioni in un botta e risposta su Twitter con il deputato della Lega, Alex Bazzaro, finisca per insultare e mettere alla berlina per il suo aspetto fisico una giovane ragazza che era intervenuta proprio in sostegno di Bazzaro. Tutta colpa di un tweet Il tutto ha inizio con un tweet del deputato leghista Bazzaro che commenta l’ipotesi di un ritorno delle mascherine per scongiurare un eventuale lockdown: “Il cencio non serve a nulla e i lockdown non cadono dal cielo. Li impone qualcuno”. Burioni si deve essere sentito particolarmente punto sul vivo, tanto da riprendere il tweet incriminato e chiedersi, dopo una sequela di epiteti poco edificanti del tenore di “irresponsabile ignorante olimpionico”, come possa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 10 luglio 2022) Roma, 10 lug – Si sa, ai buoni è concesso tutto. Così capita che Robertoin un botta e risposta su Twitter con il deputato della Lega, Alex Bazzaro, finisca perre e mettere alla berlina per il suouna giovaneche era intervenuta proprio in sostegno di Bazzaro. Tutta colpa di un tweet Il tutto ha inizio con un tweet del deputato leghista Bazzaro che commenta l’ipotesi di un ritorno delle mascherine per scongiurare un eventuale lockdown: “Il cencio non serve a nulla e i lockdown non cadono dal cielo. Li impone qualcuno”.si deve essere sentito particolarmente punto sul vivo, tanto da riprendere il tweet incriminato e chiedersi, dopo una sequela di epiteti poco edificanti del tenore di “irresponsabile ignorante olimpionico”, come possa ...

