Amici 22 | svelato il possibile ruolo di Chiara Ferragni

(Di domenica 10 luglio 2022) L’ipotesi dinel cast di22 prende sempre più piede e gli autori sono pronti ad affidarle unnuovo di zecca: la moglie di Fedez, influencer di fama internazionale seguita da milioni di followers su Instagram, dovrebbe occuparsi di effettuare un restyling del corpo docente. Un nuovo look, insomma, per i professori di. Ma loro gradiranno? Chissà! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, Rudy Zerbi rivela: “Licenziato in tronco, Maria De Filippi mi ha salvato”, Rudy Zerbi rivela: “Licenziato in tronco, Maria De Filippi mi ha salvato” L'ex manager della Sony ha rivelato cosa è successo dopo che la casa discografica Sony ...

Dopo la fine di21 , in molti si sono chiesti come sarebbe proseguita la conoscenza tra Carola Puddu e Luigi ... intervistata tra le pagine del settimanale DiPiù , hache la storia d'amore ...Rosa Di Grazia , ballerina di20 , ha lasciato il segno nel cuore dei fan anche per merito della sua bella storia d'amore vissuta con Deddy proprio dentro la scuola più amata della TV italiana. Rosa Di Grazia svela i suoi ...Qualche chiacchiera con gli amici o i propri cari ed è tutto più bello. Vediamo quindi come si preparano le nostre polpette di melanzane e quali sono gli ingredienti. Ingredienti p er le polpette di m ...Carola Puddu parla di Luigi Strangis e svela come stanno le cose tra di loro, poi fa delle precisazioni sul rapporto con LDA.