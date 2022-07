Alberto di Monaco si è presentato al Ballo della Rosa con Carolina e i nipoti. Della moglie Charlene nessuna traccia. Staranno divorziando? (Di domenica 10 luglio 2022) Erano due anni che, a Monaco, non si svolgeva il Ballo Della Rosa, l’appuntamento mondano forse più imperdibile del Principato, creato dalla principessa Grace nel 1954 e tuttora portato avanti dalla figlia Carolina. Venerdì sera, finalmente, il grando ritorno Della manifestazione, con gli occhi del mondo puntati sull’evento di beneficienza che ha visto sfilare la famiglia Grimaldi quasi al completo. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU Carolina DI Monaco Alberto di Monaco e la principessa Carolina insieme al direttore artistico del Ballo Della Rosa 2022 Christian Louboutin (foto: Ansa) Il ... Leggi su amica (Di domenica 10 luglio 2022) Erano due anni che, a, non si svolgeva il, l’appuntamento mondano forse più imperdibile del Principato, creato dalla principessa Grace nel 1954 e tuttora portato avanti dalla figlia. Venerdì sera, finalmente, il grando ritornomanifestazione, con gli occhi del mondo puntati sull’evento di beneficienza che ha visto sfilare la famiglia Grimaldi quasi al completo. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SUDIdie la principessainsieme al direttore artistico del2022 Christian Louboutin (foto: Ansa) Il ...

Pubblicità

infoitcultura : Charlène e Alberto di Monaco festeggiano 11 anni di matrimonio (tra alti e tantissimi bassi) - infoitcultura : Charlene Wittstock ingessata con Alberto di Monaco. Ma in giro si scioglie… da sola - zazoomblog : Charlene di Monaco il ritorno in pubblico con Alberto non convince l’opinione pubblica - #Charlene #Monaco… - enricaroddolo : Charlène di Monaco? «Oggi sta meglio, piano piano verso la normalità». Le parole del principe Alberto @Corriere - m… - zazoomblog : Charlene di Monaco come sta? Il Principe Alberto rompe il silenzio - #Charlene #Monaco #Principe #Alberto -