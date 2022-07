Albano Carrisi ne parla per la prima volta dopo anni: "Perché io Romina Power non andammo in luna di miele" (Di domenica 10 luglio 2022) Albano e Romina Power sono stati una delle coppie più amate dello spettacolo e della musica italiana. Solo ora, dopo molti anni dalla loro separazione ricordano un momento specifico del loro matrimonio. Non indovinereste mai quale. Albano Carrisi e Romina Power hanno condiviso moltissimi momenti della loro vita insieme prima di separarsi. Quando si sono incontrati, nel 1969 è stato amore a prima vista. Romina ha raccontato più volte il loro primo incontro e di come fosse stato strano sposarsi tante volte davanti alla cinepresa ed una sola volta nella vita reale, ma sempre con la stessa persona. La coppia si è infatti incontrata sul set di Nel Sole e ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 10 luglio 2022)sono stati una delle coppie più amate dello spettacolo e della musica italiana. Solo ora,moltidalla loro separazione ricordano un momento specifico del loro matrimonio. Non indovinereste mai quale.hanno condiviso moltissimi momenti della loro vita insiemedi separarsi. Quando si sono incontrati, nel 1969 è stato amore avista.ha raccontato più volte il loro primo incontro e di come fosse stato strano sposarsi tante volte davanti alla cinepresa ed una solanella vita reale, ma sempre con la stessa persona. La coppia si è infatti incontrata sul set di Nel Sole e ...

