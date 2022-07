Ultime Notizie – Panatta compie gli anni, ‘doppio’ con Bertolucci su Twitter (Di sabato 9 luglio 2022) Adriano Panatta compie gli anni, Paolo Bertolucci fa gli auguri a modo suo su Twitter. E il doppio che ha fatto la storia del tennis azzurro torna a dare spettacolo. “Nonne di tutta Italia ricordatevi di fare gli auguri al vecchio Panatta. Oggi è il suo compleanno!”, scrive Bertolucci ricordando a tutti il 72esimo compleanno del suo partner. Panatta gradisce solo parzialmente: “Ha parlato il pischello…..spero ti venga una colite domani mentre commenti la finale di Wimbledon brutta merdaccia!!”. Il botta e risposta prosegue tra ironia e sfottò, con la partecipazione di utenti noti e meno noti. “Che volgare!! Ti ho riportato alla ribalta e invece di ringraziarmi….”, incalza Bertolucci, oggi apprezzatissima voce tecnica delle ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 9 luglio 2022) Adrianogli, Paolofa gli auguri a modo suo su. E il doppio che ha fatto la storia del tennis azzurro torna a dare spettacolo. “Nonne di tutta Italia ricordatevi di fare gli auguri al vecchio. Oggi è il suo compleanno!”, scrivericordando a tutti il 72esimo compleanno del suo partner.gradisce solo parzialmente: “Ha parlato il pischello…..spero ti venga una colite domani mentre commenti la finale di Wimbledon brutta merdaccia!!”. Il botta e risposta prosegue tra ironia e sfottò, con la partecipazione di utenti noti e meno noti. “Che volgare!! Ti ho riportato alla ribalta e invece di ringraziarmi….”, incalza, oggi apprezzatissima voce tecnica delle ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Monza, Sassuolo, Barcellona e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempr… - sole24ore : ?? Secondo l'Ambasciata russa negli Usa, gli americani vogliono prolungare il conflitto in Ucraina:… - CsvMarche : “Invecchiamento attivo e solidarietà intergenerazionale”, con Anteas Marche il primo incontro del ciclo Diversetà - CsvMarche : La Vice Ministra degli Affari Esteri Sereni in visita al Centro Shalom in Zambia de L’Africa Chiama -