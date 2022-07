Thor: Love and Thunder, quando arriverà su Disney Plus? (Di sabato 9 luglio 2022) Thor: Love and Thunder, anticipazioni. quando l’ultimo film della Marvel, appena uscito al cinema, uscirà anche per Disney Plus? Arrivano le ultime anticipazioni su Thor: Love and Thunder. L’ultima fatica del regista Taika Waititi è appena approdata nelle sale cinematografiche in pompa magna, ma sono in molti a chiedersi quando arriverà anche in streaming. Come Leggi su 2anews (Di sabato 9 luglio 2022)and, anticipazioni.l’ultimo film della Marvel, appena uscito al cinema, uscirà anche per? Arrivano le ultime anticipazioni suand. L’ultima fatica del regista Taika Waititi è appena approdata nelle sale cinematografiche in pompa magna, ma sono in molti a chiedersianche in streaming. Come

Pubblicità

chriwankenobi : @logan_rude Si. È in tendenza da stamattina. Thor Love and Thunder è scomparso. Peccato per il troppo humour, sarebbe stato un bel film. - temporaryfixx__ : RT @umbxrto: la marvel che fa piovere per promuovere thor: love and thunder GENI DEL MARKETING - ParliamoDiNews : Marvel si è superata con un cameo in Thor: Love and Thunder - NoSpoiler #ThorLoveandThunder #BrettGoldstein #9luglio - stylessavedme_H : S'incontrano, non proprio il Loki di infinty war ma quello della TVA lo spero tantissimo ?? però quanto so carini Love e Thor ???????? - stylessavedme_H : #ThorLoverAndThunder Spoiler * * * * * * * Palese che Love figlia di Gorr gli ricordasse Loki in qualche modo, si v… -