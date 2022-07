Tabellone Atp Newport 2022: Auger Aliassime e Isner al via (Di sabato 9 luglio 2022) Tutto pronto negli Stati Uniti per la partenza dell’Atp Newport 2022 di tennis. L’ultimo torneo della stagione sull’erba prenderà il via il prossimo lunedì 11 luglio e, purtroppo, al via non ci saranno italiani. Nella storica località americana però ci sarà una entry list di grande livello, con il canadese Félix Auger Aliassime testa di serie numero uno, e come John Isner testa di serie numero due. Qui di seguito, ecco il Tabellone completo della competizione. (1) Auger Aliassime BYE Kubler vs Thompson Halys vs Popyrin Q vs (8) Duckworth (3) Bublik BYE Albot vs Sock Purcell vs Mannarino Querrey vs (6)Murray (7)Vesely vs Lopez Kozlov vs Johnson Q vs Van Rijthoven BYE Cressy (4) (5)Bonzi vs Q Koepfer vs Q Gojowczyk vs Humbert BYE Isner ... Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) Tutto pronto negli Stati Uniti per la partenza dell’Atpdi tennis. L’ultimo torneo della stagione sull’erba prenderà il via il prossimo lunedì 11 luglio e, purtroppo, al via non ci saranno italiani. Nella storica località americana però ci sarà una entry list di grande livello, con il canadese Félixtesta di serie numero uno, e come Johntesta di serie numero due. Qui di seguito, ecco ilcompleto della competizione. (1)BYE Kubler vs Thompson Halys vs Popyrin Q vs (8) Duckworth (3) Bublik BYE Albot vs Sock Purcell vs Mannarino Querrey vs (6)Murray (7)Vesely vs Lopez Kozlov vs Johnson Q vs Van Rijthoven BYE Cressy (4) (5)Bonzi vs Q Koepfer vs Q Gojowczyk vs Humbert BYE...

