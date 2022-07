Smackdown 08 07 2022 Assestamento

(Di sabato 9 luglio 2022) Lettori di ZW, bentornati ad un nuovo appuntamento con Friday Night. Puntata dello show blu nella quale vedremo chi sarà il primo sfidante per l’Undisputed WWE Universal Championship nel ppv dopo Summerslam, ovvero Clash at the Castle tra Sheamus e Drew McIntyre. Vedremo anche per la prima volta ala neo-laureatasi campionessa femminile Liv Morgan dopo che a Money in the Bank è riuscita ad incassare con successo la valigetta ottenuta giusto un paio di ore prima. Gunther indirà una Open Challenge per chiunque voglia provare a strappargli il titolo Intercontinentale dalle mani, mentre il Tribal Chief farà il suo trionfale ritorno per commentare nuovamente sul suo avversario di Summerslam Brock Lesnar. Tutto questo e molto altro ancora in questa nuova edizione dello show blu! PROMO: Ad aprire la puntata di questa settimana è ...

