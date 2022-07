Siena, effetto Palio: contagi moltiplicati per sei dopo la festa in piazza (Di sabato 9 luglio 2022) Mentre oggi è il grande giorno del concerto dei Maneskin al Circo Massimo, l’edizione fiorentina di Repubblica fa il punto sui contagi a Siena dopo il Palio e la festa. E spiega che a cinque giorni dall’evento i contagi in città si sono sestuplicati. Il 2 luglio, giorno del Palio, i casi nel comune di 50 mila abitanti ammontavano a 50. Il 5, con l’incubazione di Omicron che dura esattamente tre giorni, i casi sono passati a 224. Nei giorni successivi sono stati 253, 232 e 179. La città è diventata il centro con la maggiore incidenza della Toscana. «Dalla seconda metà di giugno vediamo una tendenza all’incremento dei casi, e i grandi eventi come il Palio, aumentando i contatti interpersonali, fanno crescere anche il rischio di ... Leggi su open.online (Di sabato 9 luglio 2022) Mentre oggi è il grande giorno del concerto dei Maneskin al Circo Massimo, l’edizione fiorentina di Repubblica fa il punto suiile la. E spiega che a cinque giorni dall’evento iin città si sono sestuplicati. Il 2 luglio, giorno del, i casi nel comune di 50 mila abitanti ammontavano a 50. Il 5, con l’incubazione di Omicron che dura esattamente tre giorni, i casi sono passati a 224. Nei giorni successivi sono stati 253, 232 e 179. La città è diventata il centro con la maggiore incidenza della Toscana. «Dalla seconda metà di giugno vediamo una tendenza all’incremento dei casi, e i grandi eventi come il, aumentando i contatti interpersonali, fanno crescere anche il rischio di ...

Pubblicità

rep_firenze : Effetto Palio sui contagi a Siena, crescita esponenziale dei positivi [aggiornamento delle 01:01]… - venti4ore : Effetto Palio sui contagi a Siena, crescita esponenziale dei positivi - TamCarTam : RT @merlinoontheweb: Insomma in Toscana siamo belli pieni. Siamo al punto che o si rallenta o di cresce decisamente. Siena in attesa dell'… - DanielaPF75 : RT @merlinoontheweb: Insomma in Toscana siamo belli pieni. Siamo al punto che o si rallenta o di cresce decisamente. Siena in attesa dell'… - Liberoarbitrio : RT @merlinoontheweb: Insomma in Toscana siamo belli pieni. Siamo al punto che o si rallenta o di cresce decisamente. Siena in attesa dell'… -