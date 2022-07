Scienza, creato un materiale innovativo per realizzare muscoli artificiali (Di sabato 9 luglio 2022) Sviluppare un materiale durevole e flessibile da impiegare nella realizzazione di muscoli artificiali. Questo l’obiettivo che ha guidato uno studio, pubblicato sulla rivista ‘Science’, condotto dagli scienziati dell’Universita’ della California a Los Angeles e dello Stanford Research Institute International, che hanno ideato un materiale innovativo che potrebbe rivoluzionare la realizzazione di muscoli artificiali. I muscoli artificiali, spiegano gli autori, devono essere in grado di produrre energia meccanica e rimanere vitali in condizioni di elevata sollecitazione. Per ottenere queste caratteristiche, il team, guidato da Qibin Pei, ha utilizzato elastomeri dielettrici (DE), dei polimeri leggeri con un’elevata densità di energia ... Leggi su ildenaro (Di sabato 9 luglio 2022) Sviluppare undurevole e flessibile da impiegare nella realizzazione di. Questo l’obiettivo che ha guidato uno studio, pubblicato sulla rivista ‘Science’, condotto dagli scienziati dell’Universita’ della California a Los Angeles e dello Stanford Research Institute International, che hanno ideato unche potrebbe rivoluzionare la realizzazione di. I, spiegano gli autori, devono essere in grado di produrre energia meccanica e rimanere vitali in condizioni di elevata sollecitazione. Per ottenere queste caratteristiche, il team, guidato da Qibin Pei, ha utilizzato elastomeri dielettrici (DE), dei polimeri leggeri con un’elevata densità di energia ...

