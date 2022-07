Roma, incendio a Centocelle: l'intervento dei Vigili del Fuoco I video (Di sabato 9 luglio 2022) Pomeriggio di paura a Roma a causa di un vasto incendio in zona Casilina. Le fiamme sarebbero partite da un autodemolitore in Centocelle per poi coinvolgere una vasta area della città. Le autorità hanno invitato la popolazione a tenere chiuse le finestre. Impegnati oltre cento Vigili del Fuoco per tenere sotto controllo le fiamme. Leggi su panorama (Di sabato 9 luglio 2022) Pomeriggio di paura aa causa di un vastoin zona Casilina. Le fiamme sarebbero partite da un autodemolitore inper poi coinvolgere una vasta area della città. Le autorità hanno invitato la popolazione a tenere chiuse le finestre. Impegnati oltre centodelper tenere sotto controllo le fiamme.

