Padre annega a Fano | un figlio disperso e l' altro in ospedale

Un uomo è morto annegato mentre stava facendo il bagno in mare nella spiaggia di Gimarra a Fano (Pesaro Urbino), con i due figli: uno, di 13 anni, è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale

