News Uomini e Donne, Sabrina Ghio si sposa: dove e quando avverranno le nozze (Di sabato 9 luglio 2022) Qualche mese dopo la sua sfortunata esperienza a Uomini e Donne, dove ricevette un sonoro “no” dal corteggiatore scelto, Sabrina Ghio ha trovato l’amore con l’imprenditore Carlo Negri, poco più piccolo di lei. Proprio Negri qualche settimana fa – per la precisione il 7 giugno – l’ha resa mamma per la seconda volta della piccola Mia. Sabrina, infatti, ha anche un’altra figlia, Penelope, avuta dal precedente matrimonio. Lo scorso agosto Carlo Negri aveva fatto a Sabrina Ghio la proposta di matrimonio e lei aveva accettato: le nozze, ha annunciato su Instagram l’ex tronista ed ex ballerina di Amici, si terranno il prossimo 27 agosto in Puglia, perché in Puglia è avvenuta la proposta. Il luogo preciso, tuttavia, resta top secret. Dello ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 9 luglio 2022) Qualche mese dopo la sua sfortunata esperienza aricevette un sonoro “no” dal corteggiatore scelto,ha trovato l’amore con l’imprenditore Carlo Negri, poco più piccolo di lei. Proprio Negri qualche settimana fa – per la precisione il 7 giugno – l’ha resa mamma per la seconda volta della piccola Mia., infatti, ha anche un’altra figlia, Penelope, avuta dal precedente matrimonio. Lo scorso agosto Carlo Negri aveva fatto ala proposta di matrimonio e lei aveva accettato: le, ha annunciato su Instagram l’ex tronista ed ex ballerina di Amici, si terranno il prossimo 27 agosto in Puglia, perché in Puglia è avvenuta la proposta. Il luogo preciso, tuttavia, resta top secret. Dello ...

