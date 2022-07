(Di sabato 9 luglio 2022) Denon vuole venderead una concorrente in Serie A: le mosse delper capitalizzare la cessione del difensore Rimane incerto il futuro di Kalidou. Il difensore delpotrebbe lasciare il, ma non quest’estate. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, il presidente Denon lo cederà assolutamente in Italia. Sarà decisivo allora l’incontro tra il numero uno dele il difensore nel ritiro di Dimaro, che potrebbe avvenire martedì. Gli azzurri potrebbero anche accettare il non rinnovo e una partenza a zero l’estate prossima, ma quest’estate non tratterà la cessione né con la Juve né con nessun altrodel massimo campionato italiano. L'articolo proviene da Calcio ...

Pubblicità

MCriscitiello : Ultima ora: Sorpasso Napoli sulla Roma per Solbakken, esterno classe 1998. De Laurentiis pronto a chiudere subito.… - NapoliAddict : Napoli, De Laurentiis venderà Koulibaly solo ad un club estero #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Calcio New… - CalcioNews24 : Napoli, De Laurentiis venderà Koulibaly solo ad un club estero - Vitto2012 : @robypec75 Roby ma che stai dicendo, Lukaku chi lo ha preso, Pogba, Di Maria chi li ha presi? origi chi lo ha preso… - infoitsport : Napoli, De Laurentiis non cederà Koulibaly ad un club di A: martedì l'incontro col difensore -

napolipiu.com

Il sogno è Keylor Navas. Koulibaly sempre in bilico: la settimana prossima sarà decisiva per il difensore Il presidente Denon tratta la cessione con la Juventus e il Chelsea ora pensa al ...Ilscende in campo per la prima volta in questa stagione nell'apertura del ritiro di Dimaro Folgarida (location scelta dal presidente Aurelio Deper l'undicesimo anno consecutivo). All'... Napoli, De Laurentiis prepara un super colpo di mercato: “Abbonamenti e maglie andranno a ruba” Il futuro del Comandante si deciderà all’inizio della prossima settimana, scrive il quotidiano La Repubblica sottolineando che la Juventus fa sul serio ...Luciano Spalletti è l’allenatore su cui De Laurentiis ha scommesso e gli obiettivi raggiunti dal tecnico fanno sorridere il presidente perché, nonostante l’amaro in bocca per lo Scudetto, il tecnico h ...