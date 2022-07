Meteo Roma del 09-07-2022 ore 06:10 (Di sabato 9 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al mattino tempo del tutto soleggiato Al pomeriggio a tesorino aumento della nuvolosità sull’arco alpino con isolate piogge sui rilievi del Piemonte in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino cieli sereni o poco nuvolosi solo sull’abruzzo al pomeriggio numero Sita prevalentemente assente su tutti i settori in serata ancora tempo del tutto asciutto con qualche innocua nuove tra Toscana e Umbria al sud Al mattino c’è lì del tutto se nel pomeriggio non sono appese variazioni di rilievo con qualche addensamento tra Calabria e Sicilia in serata ancora tempo asciutto con Ampi spazi di sereno temperature minime in calo al centro-sud inviare rialzo al nord massime stazionarie o anche al stabilimento ... Leggi su romadailynews (Di sabato 9 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al mattino tempo del tutto soleggiato Al pomeriggio a tesorino aumento della nuvolosità sull’arco alpino con isolate piogge sui rilievi del Piemonte in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino cieli sereni o poco nuvolosi solo sull’abruzzo al pomeriggio numero Sita prevalentemente assente su tutti i settori in serata ancora tempo del tutto asciutto con qualche innocua nuove tra Toscana e Umbria al sud Al mattino c’è lì del tutto se nel pomeriggio non sono appese variazioni di rilievo con qualche addensamento tra Calabria e Sicilia in serata ancora tempo asciutto con Ampi spazi di sereno temperature minime in calo al centro-sud inviare rialzo al nord massime stazionarie o anche al stabilimento ...

