LIVE F1, GP Austria 2022 in DIRETTA: Verstappen impressiona nella FP2, Ferrari all’inseguimento (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO SPRINT RACE SU TV8 13.01 Rientrato in pista Verstappen con medie usate e va fortissimo in 1:09.038. Francamente sembra fare un altro sport l’olandese. E’ anche vero che la Rossa probabilmente sta girando un po’ bassa di motore. 12.59 Ferrari che continua girare su crono da 1:10, mentre Alonso si è portato in quarta posizione a 0.429. 12.55 Si è in attesa di vedere in pista Lewis Hamilton, che dopo il crash di ieri ha cambiato il telaio e il cambio. 12.55 Da notare che le Ferrari stanno girando con medie molto usate, sul ritmo di 1:10 basso. 12.52 Arrivano le Mercedes con Russell che si porta in terza posizione a 0.274 con le sof, mentre Leclerc procede a un ritmo lento. 12.50 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Max Verstappen Red ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO SPRINT RACE SU TV8 13.01 Rientrato in pistacon medie usate e va fortissimo in 1:09.038. Francamente sembra fare un altro sport l’olandese. E’ anche vero che la Rossa probabilmente sta girando un po’ bassa di motore. 12.59che continua girare su crono da 1:10, mentre Alonso si è portato in quarta posizione a 0.429. 12.55 Si è in attesa di vedere in pista Lewis Hamilton, che dopo il crash di ieri ha cambiato il telaio e il cambio. 12.55 Da notare che lestanno girando con medie molto usate, sul ritmo di 1:10 basso. 12.52 Arrivano le Mercedes con Russell che si porta in terza posizione a 0.274 con le sof, mentre Leclerc procede a un ritmo lento. 12.50 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 MaxRed ...

Pubblicità

SkySportF1 : ? HAMILTON A MURO ? Bandiera rossa a 5’ dal termine del #Q3 LIVE ? - shadowalker94_ : RT @SkySportF1: ? Lewis ancora fermo ai box nelle #FP2 ? Miglior tempo per Verstappen fin qui LIVE ? - SkySport : RT @SkySportF1: ? Lewis ancora fermo ai box nelle #FP2 ? Miglior tempo per Verstappen fin qui LIVE ? - SkySportF1 : ? Lewis ancora fermo ai box nelle #FP2 ? Miglior tempo per Verstappen fin qui LIVE ? - autosprint : LIVE #F1: GP AUSTRIA, SEGUI LE PROVE LIBERE 2 -