L’accoppiata Spalletti-Giuntoli mostra un Napoli compatto e dalle idee chiare

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 9 luglio 2022) Era da un po’ che non avvertivamo questa sensazione di compattezza in una conferenza stampa. Ci eravamo lasciati con De Laurentiis che parlava di scudetto eal suo fianco che scuoteva la testa. Stasera, invece, a Dimaro ilha offerto l’immagine di un clube con le, con allenatore e direttore sportivo sulla stessa lunghezza d’onda sia pure con sfumature diverse. Dovrebbe essere la norma e non l’eccezione, ma prendiamoci gli aspetti positivi. Ha fatto benea denunciare questo assurdo clima di negatività che circonda ilsistematicamente pestato mediaticamente e perennemente avversato dalla tifoseria cittadina che si lamenta e critica H24. Ha fatto bene a chiarire la gerarchia del club: offerta irrinunciabile per ...