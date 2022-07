La Champions 22/23 vale 2 mld: tutti i premi per i club (Di sabato 9 luglio 2022) premi Champions League 2022 2023 – Restano stabili i premi che l’Uefa distribuirà ai club che parteciperanno alla prossima edizione della Champions League. Come emerge infatti da documenti ufficiali di cui Calcio e Finanza ha preso visione, la Federcalcio continentale verserà complessivamente 2 miliardi ai 32 club che scenderanno in campo in Champions nella stagione 2022/23. Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 9 luglio 2022)League 2022 2023 – Restano stabili iche l’Uefa distribuirà aiche parteciperanno alla prossima edizione dellaLeague. Come emerge infatti da documenti ufficiali di cui Calcio e Finanza ha preso visione, la Federcalcio continentale verserà complessivamente 2 miliardi ai 32che scenderanno in campo innella stagione 2022/23. Calcio e Finanza.

Pubblicità

CalcioFinanza : La Champions League 22/23 vale 2 miliardi di euro: tutti i premi per i club - MaooNes : @1926_cri Chissà se puntano a restarci in A, il paracadute finanziario vale quanto il piazzamento champions ????? - DavidLuconi : @OEddans_ Quindi non vale? Allora sono tante a non valere... Ci sta che un tifoso del Napoli derida uno juventino… - lukas1970 : @SkySport Alle 11,24 mostrare le immagini dello sbarco di ieri sera. Sportiitalia (gratis) dalle 10 mostra Di Maria… - GiaccAvv : @nunziopelliccio Ah, ok. Anche per noi, visto che abbiamo 2 scudetti in più. Ognuno la vede come vuole. E ti dirò c… -