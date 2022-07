Inter-Psg: continua la trattativa per Skriniar. Diallo sul piatto (Di sabato 9 luglio 2022) Inter e Psg al lavoro per trovare una soluzione al caso Skriniar. Il club parigino ha messo sul piatto Diallo come potenziale contropartita tecnica continuano i contatti tra Inter e Psg per trovare una soluzione al caso Milan Skriniar. Dopo la carta Kehrer, pare che il club parigino abbia messo sul tavolo anche quella Diallo come potenziale contropartita tecnica per abbassare le pretese dei nerazzurri. L’Inter ha comunque le idee chiare, difficile il centrocampista possa rientrare nella trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022)e Psg al lavoro per trovare una soluzione al caso. Il club parigino ha messo sulcome potenziale contropartita tecnicano i contatti trae Psg per trovare una soluzione al caso Milan. Dopo la carta Kehrer, pare che il club parigino abbia messo sul tavolo anche quellacome potenziale contropartita tecnica per abbassare le pretese dei nerazzurri. L’ha comunque le idee chiare, difficile il centrocampista possa rientrare nella. L'articolo proviene da Calcio News 24.

