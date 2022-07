In piscina con quattro Tik toker: cosa combina Diego Granese? (Di sabato 9 luglio 2022) piscina. Musica. Caldo. Ovviamente, social: Tik Tok. Diego Granese - che vive tra Milano e Dubai - qualche anno fa arrivò in tv per una storia lampo con Maria Laura De Vitis, ex di Brosio ed ex concorrente dell'Isola dei famosi. Ora Granese fa un balletto virale: l'ultimo video viene realizzato con Alessandra Gilioli, Elena Nicole Pasqualotti, Stephanie Bellarte e Gemma Lenoci. Tutto diventa virale. Le musiche, Tik Tok, la Rete: in pochissimo tempo - inutile negarlo - quel video riceve un botto di visualizzazioni. Il video viene girato in piscina, ma Granese resta in maglietta. Tra i commenti spunta pure quello di Steven Basalari, idolo di Tik Tok con decine e decine di personaggi famosi. Che dice: “Bilzerian chi?”. Il riferimento a Dan Bilzerian, famoso giocatore personaggio dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022). Musica. Caldo. Ovviamente, social: Tik Tok.- che vive tra Milano e Dubai - qualche anno fa arrivò in tv per una storia lampo con Maria Laura De Vitis, ex di Brosio ed ex concorrente dell'Isola dei famosi. Orafa un balletto virale: l'ultimo video viene realizzato con Alessandra Gilioli, Elena Nicole Pasqualotti, Stephanie Bellarte e Gemma Lenoci. Tutto diventa virale. Le musiche, Tik Tok, la Rete: in pochissimo tempo - inutile negarlo - quel video riceve un botto di visualizzazioni. Il video viene girato in, maresta in maglietta. Tra i commenti spunta pure quello di Steven Basalari, idolo di Tik Tok con decine e decine di personaggi famosi. Che dice: “Bilzerian chi?”. Il riferimento a Dan Bilzerian, famoso giocatore personaggio dei ...

Pubblicità

Coninews : Chiudiamo la giornata in piscina con l'ORO nella 4x100 misti maschile! ?? Trionfo di Lorenzo Mora, Alessandro Pinzu… - rtl1025 : ?? #Moda e mode dell'estate. Quali sono i capi di abbigliamento da non perdere, magari durate i #saldi? Cosa sfoggia… - FioreLiborio : RT @PanariellinaIda: Avevo finito gli esami di stato la sera a casa festeggiare quella notte magica con arrosticini bagno piscina che notte… - stefanotetti84 : @PieroSansonetti Dopo aver massacrato un povero cristo che gli dovevano dare una pensione completa con piscina e sauna inclusi ? - paolo_peg : @Elena_Morali Con te in piscina vengo di sicuro?????? -