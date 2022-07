Il portafoglio d’investimenti per questi tempi incerti

Leggi su linkiesta

(Di sabato 9 luglio 2022) Ogni investitore deve avere un’opinione sul futuro. Che ne sia consapevole o meno, ogni investimento si basa su previsioni. Naturalmente nessuno può sapere cosa ci riserverà il futuro, ma ha senso pensare agli scenari probabili. Per esempio, 20 anni fa ho consigliato di investire in immobili residenziali a Berlino. Ho anche acquistato oro. Entrambi erano impopolari all’epoca. Ho comprato oro a 10.000-14.000 euro al chilo; oggi il prezzo è salito a circa 55.000 euro. Da allora ho venduto la maggior parte del mio patrimonio immobiliare berlinese, per un valore almeno quattro volte superiore a quello iniziale. Ero quindi giustamente ottimista sugli immobili residenziali e sull’oro, ma ero pessimista sull’euro e preoccupato per l’inflazione. Naturalmente, non sapevo esattamente quando l’euro si sarebbe trovato in gravi difficoltà o quando l’inflazione avrebbe fatto capolino. Ma per tutti i ...