Green pass e quarta dose | cosa potrebbe cambiare da settembre?

(Di sabato 9 luglio 2022) A parlare è il presidente dell’Aifa Nicola Magrini In una intervista a Repubblica, il presidente dell’Aifa, Nicola Magrini ha parlato dell’aumento dei casi Covid, ma anche di quelle che possono essere le prospettive per l’autunno in fatto didi vaccino. Sull’aumento dei contagi, ha detto Magrini: “Non ci aspettavamo questa nuova ondata Covid. Credevamo che anche questa estate sarebbe trascorsa con una circolazione scarsa. Per fortuna la variante attuale causa una malattia meno grave e gli ospedali sono lontani dalle emergenze delato, con una popolazione largamente vaccinata. Non credo sia giustificato il nervosismo che vediamo per esempio nella politica tedesca, dove si è tornati a parlare di possibili chiusure delle scuole in inverno. Lo scenario non è più quello”. Sulla ...