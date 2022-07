(Di sabato 9 luglio 2022) Convoleranno aDee il suo fidanzato, vicedirettore della fabbrica d’armista insieme dal 2020 ed è più innamorata e unita che mai. La coppia ieri ha partecipato al matrimonio dell’autrice e presentatrice Elena Ellis e Stefano Quaglieri, fra gli invitati anche Valentina Ferragni, damigella d’onore della sposa., ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha documentato tutto viando anche un aspetto inedito del suo compagno. Sembrerebbe infatti chesi sia emozionato tantissimo e i fiori d’arancio gli abbiano fatto venire voglia di portare all’altare la sua! In una serie di storie Instagram, ...

IsaeChia : Giulia De Lellis e Carlo Beretta, aria di nozze? L’influencer sui social rivela che… #uominiedonne #gfvip - ParliamoDiNews : Giulia De Lellis, profumo di nozze: `Carlo ha strane voglie, mentre io...` #giuliadelellis #9luglio - ParliamoDiNews : Giulia De Lellis in `dolce attesa`: `Ci siamo quasi` - - Libellu60149001 : @Sara74927299 sono tutti li insieme cretina hai capito che quello è Ludovico il migliore amico gay di Giulia De Lellis ? - lunae___basta_ : @ToBeHumane_ @Carmela1987c Mi viene anche a me da ridere .. Pensavo alle bimbe di Giulia De Lellis.. Questi invece… -

