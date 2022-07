Fedez | rivelazione sul suo passato | “Mi guadagnavo da vivere così”

(Di sabato 9 luglio 2022) Il noto rapper e cantautoreha svelato che tipo di attività svolgeva prima di entrare nel mondo della musica e fare successo Al giorno d’oggi il rapper Federico Lucia, meglio conosciuto come, è uno dei personaggi pubblici italiani più chiacchierati. Soprattutto per le sue molteplici attività e per la sua vita privata sotto L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

IsaeChia : Selvaggia Lucarelli parla dei messaggi ricevuti in privato da Salmo e fa un’inedita rivelazione su Fedez - MondoTV241 : Fedez contro il Vaticano, la rivelazione che farà discutere, ecco cosa è successo #fedez #papafrancesco -

Corriere dello Sport

... il brano cantato cone Mara Sattei. Alberto Cotta Ramusino, questo il suo vero nome all'...cantante si è ritrovato dall'ultimo posto della classifica finale ad essere uno dei cantanti..., la scoperta della malattia per tempo: tutto grazie a lei A volte nelle disgrazie, la sorte può venire in aiuto. E questo è stato il caso diche ha scoperto di essersi ammalto per tempo , ... Fedez rivela una sua strana abitudine: le sue parole Il noto rapper e cantautore Fedez ha svelato che tipo di attività svolgeva prima di entrare nel mondo della musica e fare successo ...Mentre il trio Fedez -Tananai-Sattei spopola in radio con la nuova hit per l'estate dal titolo La Dolce Vita, il rapper è tornato a far parlare di sé per una rivelazione shock fatta nel corso di una r ...