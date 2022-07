(Di sabato 9 luglio 2022) RITIRO NAPOLI. Al termine della prima seduta mattutina di, Cristianoe Lucianosi sono intrattenuti sul terreno di gioco per un. Non sarà semplice capire cosa si sono detti, tranne che uno dei protagonisti non sveli il contenuto della chiacchierata. Ma di sicuro è ipotizzabile che le due figure di riferimento del Napoli abbiano parlato molto di calcio. Su tutti si percepisce un’ansia generale per il futuro di Kalidou Koulibaly che arriverà martedì ed avrà molto di cui parlare con il presidente Aurelio De Laurentiis. Ma non solo il difensore senegalese,avranno dialogato anche di Mertens, Deulofeu ed Ostigard. Questo perché stamattina il Napoli ha ...

Pubblicità

napolipiucom : Dimaro, lungo confronto Giuntoli-Spalletti a fine allenamento: faccia a faccia sul mercato #CalcioNapoli… -

Al termine della seduta mattutina del primo giorno di allenamento a, il DS Cristiano Giuntoli e mister Spalletti hanno avuto uncolloquio. Giuntoli e Spalletti hanno scambiato due chiacchiere nella palestra lontano da orecchie indiscrete, facile ...Si attende l'arrivo dei big a, in particolar modo quello di Kalidou Koulibaly : 'Dovrebbe ... l'addio di Mertens non è scontato" Ultimatum di Deulofeu al Napoli, non aspetterà ancora a...Al termine della prima seduta mattutina di allenamento a Dimaro, Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti si sono intrattenuti sul terreno di gioco per un lungo confronto ...È cominciato puntualissimo il primo ritiro dell'estate 2022 per il Napoli. Gli azzurri sono entrati in campo a Carciato alle 10, applauditi dal pubblico presente, già numeroso. Prima di dirigersi in p ...