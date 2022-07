Campi Bisenzio: uccide la moglie malata e tenta di suicidarsi. Arrestato e in ospedale (Di sabato 9 luglio 2022) E' accusato di aver ucciso la moglie, malata, con un coltello. Poi avrebbe tentato di togliersi la vita, non riuscendoci. Il fatto è accaduto stamane, 9 luglio 2022, a Campi Bisenzio: la donna aveva 84 anni. Il marito, 87enne, è stato Arrestato dai carabinieri della compagnia di Signa, con l'accusa di omicidio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 9 luglio 2022) E' accusato di aver ucciso la, con un coltello. Poi avrebbeto di togliersi la vita, non riuscendoci. Il fatto è accaduto stamane, 9 luglio 2022, a: la donna aveva 84 anni. Il marito, 87enne, è statodai carabinieri della compagnia di Signa, con l'accusa di omicidio L'articolo proviene da Firenze Post.

