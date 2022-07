Ancora guai fisici per Chiesa: il sostituto serve subito, eccolo (Di sabato 9 luglio 2022) Federico Chiesa ha subito un grave infortunio nella trasferta di Roma di gennaio 2022 e ora si sta cercando un sostituto di primo livello. La situazione di Federico Chiesa è davvero molto complicata nell’ultimo periodo, per questo motivo il ragazzo ex Fiorentina non potrà rivedere il campo prima di ottobre, ecco allora che la Juventus deve in qualche modo trovare qualcuno per poter acquistare dei giocatori che in qualche modo riescano a tamponare l’assenza del campione. LaPresseUno degli acquisti sicuramente più importanti della storia la leggenda della Juventus è stato quello di Federico Chiesa, con il ragazzo figlio d’arte del grande Enrico che è stata in grado rapidamente di poter diventare uno dei migliori giocatori in assoluto del calcio italiano. Le sue qualità però sono state fermate da un ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 9 luglio 2022) Federicohaun grave infortunio nella trasferta di Roma di gennaio 2022 e ora si sta cercando undi primo livello. La situazione di Federicoè davvero molto complicata nell’ultimo periodo, per questo motivo il ragazzo ex Fiorentina non potrà rivedere il campo prima di ottobre, ecco allora che la Juventus deve in qualche modo trovare qualcuno per poter acquistare dei giocatori che in qualche modo riescano a tamponare l’assenza del campione. LaPresseUno degli acquisti sicuramente più importanti della storia la leggenda della Juventus è stato quello di Federico, con il ragazzo figlio d’arte del grande Enrico che è stata in grado rapidamente di poter diventare uno dei migliori giocatori in assoluto del calcio italiano. Le sue qualità però sono state fermate da un ...

Pubblicità

vascorossi : Non sempre è stato facile, soprattutto con il covid che gira molto ancora. Abbiamo fatto di tutto per non saltare u… - radiosilvana : RT @Micheles7500: @LaSamy65280885 @BalanzoniRadiat @Barbarab1974FAN @FMMOSCAZZARO @GiulioMarin2 @radiosilvana Io non capisco come ancora si… - Micheles7500 : @LaSamy65280885 @BalanzoniRadiat @Barbarab1974FAN @FMMOSCAZZARO @GiulioMarin2 @radiosilvana Io non capisco come anc… - AurelioElios55 : @SfigataMente In casa mia si usa ancora e guai a cambiare metodo..! - Chirone6 : dedicato a chi non ha ancora capito che il vaccino funziona. non impedisce il contagio ma riduce (di molto) i risch… -