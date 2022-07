Zuppa di Porro 8 luglio 2022

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 8 luglio 2022)di. Per i nostri giornale, finalmente Boris fuori dalle balle. Lo difendono Cerasa, in contrasto con la nostra destra dice lui, e poi magnificamente Capezzone e Farrel. Il giornale titola giustamente: Occidente più debole. E galli spiega sul Corsera paragona Putin ad Hitler. Per i sondaggi interni, oggi sul domani, ai moscoviti le sanzioni fanno un baffo. Ah sì doveva cadere il governo sul decreto aiuti, non è caduto. Beppe Sala vuole fare l’ambientalista e Scannapieco parla dell’acqua a Manca sul corser. Roma, titola Libero, è una cloaca e Ita, a proposito di casini romani, potrebbe chiudersi la prima procedura di due diligence per corsera. Subito quarta dose ordina Speranza e Borgonovo se la prende, con qualche ragioni, con quelle virostare che oggi ci vogliono dai Maneskin. Il figlio di Biden si fa in un video di crack, e vabbè. E ...