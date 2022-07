Venezia | UFFICIALE la risoluzione con Nani

(Di venerdì 8 luglio 2022) Ilcon un comunicatorende nota laconsensuale del contratto conIlcon un comunicatorende nota laconsensuale del contratto con. La nota del Club: «IlFC comunica di aver raggiunto l’accordo per laconsensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luís, con decorrenza a partire dal 30 giugno 2022. Il giocatore portoghese è arrivato in laguna nel gennaio 2022, collezionando 10 presenze e un assist in Serie A. Tutto ilFC augura ale migliori fortune per il futuro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

