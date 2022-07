Uomini e Donne: la confessione che tutti non pensavano possibile (Di venerdì 8 luglio 2022) Vi ricordate di Anna Mufanò? Eccola oggi – dopo anni dalla sua partecipazione a U&D – completamente trasformata. Chi ha seguito in passato Uomini e Donne sicuramente si ricorderà di Anna Mufanò. La giovane ex tronista ha finito il suo percorso conoscendo un ragazzo ma la vera anima gemella è arrivata qualche anno dopo. Stiamo parlando del 2014, quando la modella ha deciso di partecipare al dating show di Maria de Filippi. Per lei sono arrivate in seguito le nozze e anche un figlio che le ha stravolto la vita e non solo. Andiamo a vedere insieme cosa è successo. La trasformazione di Anna Mufanò dopo la gravidanza L’ex tronista di Uomini e Donne in una lunga intervista a Il fatto quotidiano ha ripercorso tutta la sua vita e tutte le sue esperienze televisive. In particolar modo, la giovane si è ... Leggi su formatonews (Di venerdì 8 luglio 2022) Vi ricordate di Anna Mufanò? Eccola oggi – dopo anni dalla sua partecipazione a U&D – completamente trasformata. Chi ha seguito in passatosicuramente si ricorderà di Anna Mufanò. La giovane ex tronista ha finito il suo percorso conoscendo un ragazzo ma la vera anima gemella è arrivata qualche anno dopo. Stiamo parlando del 2014, quando la modella ha deciso di partecipare al dating show di Maria de Filippi. Per lei sono arrivate in seguito le nozze e anche un figlio che le ha stravolto la vita e non solo. Andiamo a vedere insieme cosa è successo. La trasformazione di Anna Mufanò dopo la gravidanza L’ex tronista diin una lunga intervista a Il fatto quotidiano ha ripercorso tutta la sua vita e tutte le sue esperienze televisive. In particolar modo, la giovane si è ...

Pubblicità

DSantanche : Roma, stazione Termini: due sbandati si affrontano in pieno giorno a colpi di bastoni e pietre tra auto e passanti.… - GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - ladyonorato : SPAGNA: Non c'è mai stato un tasso di decessi così alto in maggio e giugno negli over 75, tutti tridosati. Il 66% s… - Tizianalilly : Quando da un Centro Estetico vedo uscire uomini, capisco perché le donne preferiscono i vibratori. - x_juanstylvato5 : RT @anxelhell: comunque i rtw che non capiscono che il problema non sia il fatto che effettivamente certi colori stanno meglio a certe pers… -